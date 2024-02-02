Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его переговоров с Западом

По словам эксперта, с прошлой осени главком ВСУ «напрямую или через помощников» вел секретные обсуждения с чиновниками в США и на Западе «о том, как лучше прийти к прекращению огня» и согласовать конец конфликта с Россией. Херш считает, что эти переговоры побудили Залужного в статье для The Economist признать, что противостояние зашло в тупик.

Как отметил неназванный американский чиновник в беседе с журналистом, конфликт Зеленского и Залужного — это «старомодная борьба за власть».

«Зеленский знал, что Залужный имел дело с Западом, но Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала», — указал источник.

По мнению собеседника Херша, украинского президента в этом случае ожидает мятеж.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного в ближайшие дни. Главкому ВСУ якобы предложили новую должность, но он отказался от нее, отмечает телеканал «360». При этом бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что отставка Залужного зависит не от Зеленского, для которого генерал стал «раздражителем», а от США, пишет Ura.ru.

