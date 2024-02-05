СМИ: Зеленский может уволить начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники.

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Ранее Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Президент ... размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего ... но и начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу», — отмечает издание.

По данным источников, решение об увольнении Залужного и Шапталы могут принять на этой неделе.

Между тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен влиять на возможное решение об отставке Залужного.

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ФОТО: AP / ТАСС
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