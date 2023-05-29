Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары
29 мая 202317:03
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят», - написал он.
Он добавил, что «все как находились, так и находятся на своих рабочих местах», и добавил, что «те, кто пытался их запугать, скоро очень скоро об этом пожалеют».
Ранее СМИ сообщили, что российская армия наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru