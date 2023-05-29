Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары

«Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят», - написал он.

Он добавил, что «все как находились, так и находятся на своих рабочих местах», и добавил, что «те, кто пытался их запугать, скоро очень скоро об этом пожалеют».

Ранее СМИ сообщили, что российская армия наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.