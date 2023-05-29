СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский не решается объявлять контрнаступление, потому что сомневается в победе ВСУ, сообщает издание Asia Times.
По данным СМИ, украинский лидер боится делать громкие заявления даже несмотря на поддержку Запада. Бойцы ВСУ не смогут воевать в воздухе, считают эксперты.
Также сомнения вызывает работа поставляемого вооружения. Причиной помех называют сбои в сигналах. Многие военные эксперты полагают, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ численностью и качеством техники, говорится в статье.
Ранее Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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