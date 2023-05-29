СМИ: По Киеву наносят удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами
Российская армия наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщает «Русская весна».
Ранее в украинской столице прогремела серия сильных взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным местных СМИ, над городом сработали средства противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о падении обломков ракеты в одном из районов города.
«Мощнейший удар по Киеву наносится гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, он застал врасплох ПВО», — отмечает портал.
Кроме того, СМИ, ссылаясь на связанные с разведкой ВСУ источники, заявляет об ударах «неизвестными экзотическими ракетами». Отмечается, что системы ПВО фиксируют такие снаряды в последний момент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru