Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не исключил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, передает украинское издание «Страна.ua».

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По его мнению, стороны могут прийти к режиму прекращения огня в этом году. Однако, «насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал глава ГУР.

Ранее в ходе выступления на инвестиционном саммите президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится в течение года.


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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:СпецоперацияРазведкаУкраина

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