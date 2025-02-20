Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году

По его мнению, стороны могут прийти к режиму прекращения огня в этом году. Однако, «насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал глава ГУР.

Ранее в ходе выступления на инвестиционном саммите президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится в течение года.



