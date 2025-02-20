Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году
20 февраля 202515:20
Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не исключил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, передает украинское издание «Страна.ua».
По его мнению, стороны могут прийти к режиму прекращения огня в этом году. Однако, «насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал глава ГУР.
Ранее в ходе выступления на инвестиционном саммите президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится в течение года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru