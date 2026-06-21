На Кубани временно приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

Уточняется, что ограничения вступили в силу с 21 июня.

В оперштабе рассказали, что водителям большегрузного транспорта в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут: трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике прекратили продавать бензин на АЗС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».