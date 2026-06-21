На Кубани временно приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

На Кубани временно приостановили перевозки через Керченскую переправу. Об этом говорится в канале оперштаба Краснодарского края в «Максе».

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Уточняется, что ограничения вступили в силу с 21 июня.

В оперштабе рассказали, что водителям большегрузного транспорта в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут: трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике прекратили продавать бензин на АЗС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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