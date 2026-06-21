Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы

По словам политика, одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева нет и больше не может быть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».