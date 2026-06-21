Минздрав: В Крыму из-за атаки БПЛА ВСУ госпитализировали 14 человек

До этого глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров в республике погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники профильных служб.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле», - написал политик в своем канале в «Максе».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили почти 240 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».