Минздрав: В Крыму из-за атаки БПЛА ВСУ госпитализировали 14 человек

В Крыму в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в больницы республики госпитализировали 14 пострадавших, включая двоих детей. Об этом сообщили в Минздраве России.

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До этого глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров в республике погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники профильных служб.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле», - написал политик в своем канале в «Максе».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили почти 240 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиКрымПострадавшиеАтакаВСУ

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