Путин присвоил звание народного артиста актеру Конкину
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.
Конкин также является членом Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ». В 2010 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста России.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Он известен благодаря ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных».
Ранее Владимир Путин наградил медалью «Герой Труда» народную артистку РСФСР Марину Неелову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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