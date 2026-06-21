Путин присвоил звание народного артиста актеру Конкину

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

СМИ: Телеведущий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве

Конкин также является членом Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ». В 2010 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста России.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Он известен благодаря ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных».

Ранее Владимир Путин наградил медалью «Герой Труда» народную артистку РСФСР Марину Неелову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:КультураНародный АртистАктерВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры