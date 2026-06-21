В РФ объявили о продлении сезона клещей до сентября

В России пик активности клещей обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохранится до сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования компании «Согласие» Людмилу Страхову.

Она объяснила, что в указанный период наиболее вероятно встретить клещей в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. Кроме того, укусу можно также быть подверженным на кладбищах с обильной растительностью, дачных участках на границе с лесом и на любых неухоженных территориях, добавила Страхова. Она уточнила, что риску укусов клещей наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице.

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Отмечается, что специалисты советуют быть особенно осторожными людям в возрасте 40-50 и от 60 лет, так как в 63% случаев именно они обращаются для лечения и исследований. В компании рассказали, что в 73% случаев, связанных с клещами, в клиники приходят женщины, которые любят активный отдых и часто бывают на природе.

Уточняется, что среди регионов в особой группе риска по активности клещей остаются Удмуртия, Красноярский край, Костромская и Кировская области. Согласно информации компании, в 2026 году 76% обращений приходится именно на них.

По словам Страховой, для снижения риска укусов клещей следует постоянно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что для защиты от клещей не нужно ходить в бронежилетах — достаточно легкой одежды, закрывающей участки кожи.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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