В РФ объявили о продлении сезона клещей до сентября

Отмечается, что специалисты советуют быть особенно осторожными людям в возрасте 40-50 и от 60 лет, так как в 63% случаев именно они обращаются для лечения и исследований. В компании рассказали, что в 73% случаев, связанных с клещами, в клиники приходят женщины, которые любят активный отдых и часто бывают на природе.

Уточняется, что среди регионов в особой группе риска по активности клещей остаются Удмуртия, Красноярский край, Костромская и Кировская области. Согласно информации компании, в 2026 году 76% обращений приходится именно на них.

По словам Страховой, для снижения риска укусов клещей следует постоянно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что для защиты от клещей не нужно ходить в бронежилетах — достаточно легкой одежды, закрывающей участки кожи.