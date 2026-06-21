Онищенко оценил вероятность заражения Эболой на ЧМ-26 от футболистов из ДРК
Участие спортсменов из Демократической Республики Конго в Чемпионате мира по футболу ФИФА-2026, проходящем сейчас в США, Мексике и Канаде, не приведет к распространению вируса Эболы за пределами Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.
Он отметил, что если спортсмены приехали на международные соревнования, значит до этого они находились на карантине. В связи с этим, подчеркнул Онищенко, никакой угрозы распространения заболевания не предвидится.
Ранее вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов в интервью НСН объяснили, что Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет.
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