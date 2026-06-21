Онищенко оценил вероятность заражения Эболой на ЧМ-26 от футболистов из ДРК

Он отметил, что если спортсмены приехали на международные соревнования, значит до этого они находились на карантине. В связи с этим, подчеркнул Онищенко, никакой угрозы распространения заболевания не предвидится.

Ранее вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов в интервью НСН объяснили, что Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет.