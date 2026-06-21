Онищенко оценил вероятность заражения Эболой на ЧМ-26 от футболистов из ДРК

Участие спортсменов из Демократической Республики Конго в Чемпионате мира по футболу ФИФА-2026, проходящем сейчас в США, Мексике и Канаде, не приведет к распространению вируса Эболы за пределами Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.

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Он отметил, что если спортсмены приехали на международные соревнования, значит до этого они находились на карантине. В связи с этим, подчеркнул Онищенко, никакой угрозы распространения заболевания не предвидится.

Ранее вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов в интервью НСН объяснили, что Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпортВирусГеннадий ОнищенкоАфрикаЧемпионат Мира По Футболу

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