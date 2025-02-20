Не за сутки, а за год: Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта
20 февраля 202505:16
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что верит в урегулирование конфликта вокруг Украины за год.
По его словам, в случае продолжения политики прошлой администрации могла бы случиться Третья мировая война. «Теперь этого не случится», — отметил Трамп.
Также он обвинил Украину в срыве соглашения по доступу к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп вновь заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
- Не за сутки, а за год: Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта
- Трам заявил, что сделка по редкоземельным металлам сорвана Киевом
- Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США
- Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
- Помощник Трампа: Эра войны на Украине закончилась
- Путин: ВСУ организовали атаку на КТК с помощью космической разведки
- Блогер Рожин: Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города под юрисдикцию РФ
- Премьер Британии Стармер пожалел Зеленского после критики Трампа
- СМИ: Началась репетиция похорон папы Римского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru