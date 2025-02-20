Не за сутки, а за год: Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что верит в урегулирование конфликта вокруг Украины за год.

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По его словам, в случае продолжения политики прошлой администрации могла бы случиться Третья мировая война. «Теперь этого не случится», — отметил Трамп.

Также он обвинил Украину в срыве соглашения по доступу к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп

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