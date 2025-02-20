Не за сутки, а за год: Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта

По его словам, в случае продолжения политики прошлой администрации могла бы случиться Третья мировая война. «Теперь этого не случится», — отметил Трамп.

Также он обвинил Украину в срыве соглашения по доступу к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

