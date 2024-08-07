Агония Украины: Курская область выстояла атаку диверсантов ВСУ
Атака ВСУ на Курскую область является терактом против населения, при этом демонстрирует, что у Украины заканчиваются резервы для продолжения военных действий.
Курская область пережила массированную атаку 300 диверсантов ВСУ, которые 6 августа пытались зайти в область на 11 танках и более чем 20 бронемашинах.
По словам врио главы региона Алексея Смирнова, в результате атак ВСУ в Курской области погибли три человека, еще 28 получили ранения. Среди них шесть детей, уточнила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, двое лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще троих детей госпитализировали с ранениями.
АТАКИ И ФЕЙКИ
Первая информация начала поступать в 8 утра по московскому времени из Суджанского и Кореневского районов. Сообщалось, что диверсанты ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных Николаево-Дарьино и Олешня.
В ответ на действия ВСУ в район боестолкновений выдвинулись резервы российской группировки, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. Кроме того, российская авиация успешно применяется для уничтожения бронетехники противника.
Было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.
К вечеру бои в Суджанском и Кореневском районах области продолжались. Удары по врагу наносила авиация и артиллерия. Затем в Минобороны РФ подтвердили, что украинские диверсанты потерпели поражение и отступили.
«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — уточнили в ведомстве.
На фоне происшествия медслужбы Курской области по поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова работали в усиленном режиме.
Правительство региона проинформировало жителей приграничных районов, что в связи с обострившейся ситуаций они могут переехать в пунктах временного размещения (ПВР), либо разместится в медучреждениях, где был подготовлен коечный фонд.
К вечеру врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на приграничной территории региона остается напряженной, военные и пограничники продолжают вести бои. При этом он также призывал жителей не вестись на провокации.
«Ставлю всех в известность о том, что много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы», - написал он в своем Telegram-канале.
Позднее в соцсетях распространилось фейковое видео, в котором врио губернатора региона лично призывает мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия. Как пояснили в региональной администрации, украинские спецслужбы использовали нейросеть, добавив к видеообращению Смирнова по поводу обстановки в регионе свою звуковую дорожку.
Противник продолжал обстреливать приграничный город Суджа, рассказал глава населенного пункта Виталий Слащев. ВСУ сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, в результате пострадало два ребенка. В ходе атак ВСУ на город сгорел главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря. По словам настоятеля монастыре игумена Питирим, главный собой был сожжен полностью, также был поврежден братский и храмовый корпус.
«Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», - сообщил он РИА Новости.
ВСУ атаковали дроном и машину скорой помощи вблизи города. В результате погибло два человека – водитель и фельдшер, врач был ранен, отметил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik назвала атаку ВСУ на Курскую область очередным террористическим актом, который очевидно направлен против мирового населения.
Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал вылазку украинских диверсантов на территорию Курской области отвлекающим маневром. В интервью НСН он предположил, что текущие события – разведка боем.
«Они хотят отвлечь наши силы от реальных направлений возможного "главного удара" и какого-то микро-блицкрига. Это типичная классическая позиционная война с вылазками на отдельных участках фронта. Они же прекрасно понимают, что им никто не даст захватить часть территории РФ. Это чисто психологические вылазки, но они вполне серьезны. На фоне их абсолютного кризиса с мобилизацией - это авантюра, но иногда авантюры достигают целей, это своего рода "черные лебеди»», - пояснил он.
Как написал в своем Telegram-канале. командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, противник задействовал на границе с Курской областью последние резервы.
«Думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. Наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», - заявил он.
Как добавил Алаудинов, ситуация в приграничье Курской области некритична.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина с середины июня потеряла в зоне специальной операции свыше 115 тысяч военных, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курские власти предупредили о фейковом видео с врио губернатора Смирновым
- Гусев: Дрон ВСУ повредил фасад верхних этажей дома в Воронеже
- В МИД назвали атаку ВСУ в Курской области терактом против мирного населения
- СМИ: Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на авто
- В Курской области из-за атак ВСУ пострадали 28 человек
- В Мариуполе обнаружен схрон с секретными документами минобороны Украины
- ПВО за ночь уничтожила 11 беспилотников ВСУ в четырех регионах
- Соцсеть Х подала в суд на рекламодателей из-за бойкота
- Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова
- Депутаты захотели ограничить наценки на школьные товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru