Агония Украины: Курская область выстояла атаку диверсантов ВСУ

АТАКИ И ФЕЙКИ

Первая информация начала поступать в 8 утра по московскому времени из Суджанского и Кореневского районов. Сообщалось, что диверсанты ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных Николаево-Дарьино и Олешня.



В ответ на действия ВСУ в район боестолкновений выдвинулись резервы российской группировки, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. Кроме того, российская авиация успешно применяется для уничтожения бронетехники противника.

Было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

К вечеру бои в Суджанском и Кореневском районах области продолжались. Удары по врагу наносила авиация и артиллерия. Затем в Минобороны РФ подтвердили, что украинские диверсанты потерпели поражение и отступили.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — уточнили в ведомстве.

На фоне происшествия медслужбы Курской области по поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова работали в усиленном режиме.

Правительство региона проинформировало жителей приграничных районов, что в связи с обострившейся ситуаций они могут переехать в пунктах временного размещения (ПВР), либо разместится в медучреждениях, где был подготовлен коечный фонд.

К вечеру врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на приграничной территории региона остается напряженной, военные и пограничники продолжают вести бои. При этом он также призывал жителей не вестись на провокации.

«Ставлю всех в известность о том, что много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы», - написал он в своем Telegram-канале.

Позднее в соцсетях распространилось фейковое видео, в котором врио губернатора региона лично призывает мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия. Как пояснили в региональной администрации, украинские спецслужбы использовали нейросеть, добавив к видеообращению Смирнова по поводу обстановки в регионе свою звуковую дорожку.

Противник продолжал обстреливать приграничный город Суджа, рассказал глава населенного пункта Виталий Слащев. ВСУ сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, в результате пострадало два ребенка. В ходе атак ВСУ на город сгорел главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря. По словам настоятеля монастыре игумена Питирим, главный собой был сожжен полностью, также был поврежден братский и храмовый корпус.

«Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», - сообщил он РИА Новости.

ВСУ атаковали дроном и машину скорой помощи вблизи города. В результате погибло два человека – водитель и фельдшер, врач был ранен, отметил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.