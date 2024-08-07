«Диверсантов надо мочить!»: Безопасность Курской АЭС усилили на фоне атаки ВСУ

Безопасность Курской АЭС усиливают на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в разговоре с НСН.

Военкор ВГТРК Александр Сладков утром 7 августа сообщил, что ситуация с наступлением диверсантов ВСУ на Курскую область изменилась в худшую сторону. По его словам, ВСУ ввели в бой резерв, а общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь – до 900 человек. Военкор считает, что ВСУ хотят превратить город Суджа во второй Волчанск, а также прорваться к Курской АЭС. Сладков утверждает, что «противник вклинился на территорию Курской области на 10 километров».