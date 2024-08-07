«Диверсантов надо мочить!»: Безопасность Курской АЭС усилили на фоне атаки ВСУ
К атомной станции уже послали дополнительные силы: будут работать авиация, артиллерия и регулярные войска, отметил в эфире НСН генерал-полковник Виктор Заварзин.
Безопасность Курской АЭС усиливают на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в разговоре с НСН.
Военкор ВГТРК Александр Сладков утром 7 августа сообщил, что ситуация с наступлением диверсантов ВСУ на Курскую область изменилась в худшую сторону. По его словам, ВСУ ввели в бой резерв, а общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь – до 900 человек. Военкор считает, что ВСУ хотят превратить город Суджа во второй Волчанск, а также прорваться к Курской АЭС. Сладков утверждает, что «противник вклинился на территорию Курской области на 10 километров».
«900 человек – это серьезно. Это моя область, Суджанский – мой район. Я звонил бывшему главе, все озабочены гибелью людей… Там Сумы рядом. Но сейчас, по моим данным, принимаются все экстренные меры. Я хочу ответственно заявить, что мы не допустим, чтобы они проходили вглубь, мы всех их уничтожим. Есть серьезные моменты – атомная станция, сейчас идет очень мощное усиление по поводу ее безопасности, уже посланы дополнительные силы. Там будут работать все: и артиллерия, и авиация, и регулярные войска, и пограничники. Они Запорожскую АЭС бомбят, они отмороженные», – сказал Заварзин.
Он отметил, что на фоне провала ВСУ в зоне спецоперации Киев в агонии пытается показать США, что армия способна развить наступление на других территориях.
«Они пытаются доказать американцам то, что мы на другом участке можем развить… Ничего у них не получится. У них идет агония. Другого пути нет, их надо мочить. Цели будут достигнуты», – добавил собеседник НСН.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило, что группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы. Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских БПЛА, а в ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. За ночь над регионом сбили четыре ракеты.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что количество пострадавших после массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек, передает «Радиоточка НСН».
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