Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его заявлений о том, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не несчастным случаем, а следствием спецоперации РФ.

«Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник», - высказался один из читателей издания.

Также пользователи активно призывали власти перестать поддерживать украинского лидера, отмечая, что не верят его словам.

«Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании», — предположил другой читатель.