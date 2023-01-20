Британцев возмутили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолета
Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его заявлений о том, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не несчастным случаем, а следствием спецоперации РФ.
«Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник», - высказался один из читателей издания.
Также пользователи активно призывали власти перестать поддерживать украинского лидера, отмечая, что не верят его словам.
«Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании», — предположил другой читатель.
18 января в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
Вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским могли сбить по ошибке свои же военные, предположил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
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