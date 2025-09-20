СМИ: На стадионе, где простятся с Кирком, задержали вооруженного мужчину

Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm Stadium в американском Глендейле (штат Аризона), где 21 сентября пройдет прощание с погибшим активистом Чарли Кирком. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

Человека с пистолетом и ножом задержала американская Секретная служба.

«Этот человек не является сотрудником уполномоченных органов, работающих на мероприятии, и в настоящее время находится под стражей», - указали в структуре.

По данным источника, задержанный предъявил недействительное удостоверение работников правоохранительных органов. Служба и полицейские расследуют происшествие.

На минувшей неделе в США было совершено покушение на Чарли Кирка. Активист получил ранение в шею, был доставлен в больницу и позже скончался, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Подозреваемого в убийстве - 22-летнего Тайлера Робинсона - задержали.

