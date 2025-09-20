Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в администрации международной авиагавани.
«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя», - указано в заявлении.
Проводится расследование ЧП. Поставщик работает над тем, чтобы решить проблему как можно скорее. Из-за атаки регистрацию пассажиров временно будут выполнять вручную.
Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Воздушная гавань продолжала работать штатно и вела регистрацию на рейсы в обычном режиме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю
- Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
- В проливе Босфор столкнулись сухогруз и паром, пострадали 12 человек
- СМИ: Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО
- Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
- Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов
- Обломки БПЛА повредили остекление котельной в Волгограде
- На подконтрольной Киеву территории повреждена резервная линия питания ЗАЭС
- Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
- В Приморье 16-летний школьник умер на улице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru