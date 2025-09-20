Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

Аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в администрации международной авиагавани.

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя», - указано в заявлении.

Проводится расследование ЧП. Поставщик работает над тем, чтобы решить проблему как можно скорее. Из-за атаки регистрацию пассажиров временно будут выполнять вручную.

Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Воздушная гавань продолжала работать штатно и вела регистрацию на рейсы в обычном режиме.

