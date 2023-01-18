Политическое убийство? В России допустили, что главу МВД Украины ликвидировали
Киев начнет искать в крушении вертолета в Броварах российский след и выдвигать различного рода версии на этот счет, отметил в эфире НСН политолог Иван Мезюхо.
Главу МВД Украины Дениса Монастырского могли ликвидировать свои же люди, политические убийства на Украине – это довольно распространенная история, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Украинское МВД уже заявило, что в качестве причин крушения рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Иван Мезюхо отметил, что такой инцидент не повлияет на управление МВД Украины.
«Наверняка украинское руководство прорабатывало различные сценарии в случае, если тот или иной чиновник, даже высокого ранга, погибнет. На случай ЧС предусмотрены соответствующего рода инструкции и сегодня дезорганизации внутри МВД Украины не произойдет. Сегодня мы будем свидетелями различного рода версий, связанных с этим инцидентом. Эта новость приобретет в украинском медиаполе политизированный характер, в этом нет никаких сомнений. Не исключаю того, что Монастырского ликвидировали свои же, потому что это в традициях украинской политики. Достаточно вспомнить странную смерть господина Кушнарева, одного из видных функционеров «Партии регионов». Политические убийства на Украине – это распространенная история. Также распространена история искать во всем российский след», - сказал Мезюхо.
Ранее, 18 января, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, всего погибли 16 человек, из которых девять находились на борту. Также он отметил, что 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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