Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю
Параллельный импорт автомобилей в Россию за последнюю неделю увеличился на 55%. Об этом рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, спрос на новые машины взлетел в последние дни на фоне сообщений в СМИ о новой формуле расчета утилизационного сбора.
«Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%», - подчеркнул Иванов.
Как отметил топ-менеджер, люди, которые планировали приобрести новое авто ближе к Новому году, увидели, что сейчас наиболее подходящее время для покупки. В дальнейшем стоимость машин вырастет.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в июле продажи новых легковых авто в России составили 124 099 штук и упали на 13% по сравнению с 2024 годом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили 149 дронов ВСУ
- Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю
- Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
- В проливе Босфор столкнулись сухогруз и паром, пострадали 12 человек
- СМИ: Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО
- Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
- Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов
- Обломки БПЛА повредили остекление котельной в Волгограде
- На подконтрольной Киеву территории повреждена резервная линия питания ЗАЭС
- Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru