Параллельный импорт машин в Россию вырос на 55% за неделю

Параллельный импорт автомобилей в Россию за последнюю неделю увеличился на 55%. Об этом рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, спрос на новые машины взлетел в последние дни на фоне сообщений в СМИ о новой формуле расчета утилизационного сбора.

«Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%», - подчеркнул Иванов.

Как отметил топ-менеджер, люди, которые планировали приобрести новое авто ближе к Новому году, увидели, что сейчас наиболее подходящее время для покупки. В дальнейшем стоимость машин вырастет.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в июле продажи новых легковых авто в России составили 124 099 штук и упали на 13% по сравнению с 2024 годом.

