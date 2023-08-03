Reuters: Китай еще не подтвердил участие в консультациях по Украине в Джидде

По словам чиновника Еврокомиссии, важно, чтобы Пекин также «был за столом и обсуждал мир». Отмечается, что страны Запада на встрече также намерены обратить внимание стран Глобального Юга на рост цен на продовольствие в мире после отказа РФ продлевать зерновую сделку.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России, сообщает «Радиоточка НСН».

