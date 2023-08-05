В Джидде начались консультации по Украине

Представители около 30 стран съехались в город Джидда на западе Саудовской Аравии для консультаций по Украине. Они будут проходить в течение двух дней, информирует саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине

В пятницу власти Саудовской Аравии объявили о намерении организовать международные консультации по решению украинского кризиса на уровне советников национальной безопасности. Планировалось обсудить посредничество в урегулировании украинской ситуации и возможные пути снижения напряженности.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Россию о результатах консультаций по Украине в Джидде. Об этом пишет Politico.

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Фото: twitter.com/Jeddah
ТЕГИ:Саудовская АравияПереговорыПолитикаУкраина

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