В Джидде начались консультации по Украине
Представители около 30 стран съехались в город Джидда на западе Саудовской Аравии для консультаций по Украине. Они будут проходить в течение двух дней, информирует саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
В пятницу власти Саудовской Аравии объявили о намерении организовать международные консультации по решению украинского кризиса на уровне советников национальной безопасности. Планировалось обсудить посредничество в урегулировании украинской ситуации и возможные пути снижения напряженности.
Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Россию о результатах консультаций по Украине в Джидде. Об этом пишет Politico.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru