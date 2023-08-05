В Джидде начались консультации по Украине

В пятницу власти Саудовской Аравии объявили о намерении организовать международные консультации по решению украинского кризиса на уровне советников национальной безопасности. Планировалось обсудить посредничество в урегулировании украинской ситуации и возможные пути снижения напряженности.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Россию о результатах консультаций по Украине в Джидде. Об этом пишет Politico.



