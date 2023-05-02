«Боятся и лукавят»: В Крыму объяснили «запрет» Шольца атаковать российские территории
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что Германия боится напрямую столкнуться с Россией на фоне украинского конфликта, поэтому пытается сгладить ситуацию на словах.
Канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. По его словам, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте НАТО. Цеков напомнил, что на Западе считают Крым украинской территорией.
«Конечно, они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию. Они понимают, что для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России», - объяснил Цеков.
По его словам, Германия легко может контролировать то, как Киев использует полученное вооружение. При этом Цеков добавил, что на Западе считают Крым украинской территорией.
«Они на 100% могут контролировать использование вооружения против территории России. Если это касается поставляемых снарядов, ракет и так далее, то тем более. Что касается танков, их тоже можно как-то проконтролировать. Если они появятся на российской территории, это очень быстро будет известно. Я думаю, что Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - заключил он.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказался об итогах СВО, отметив, что на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено». По его мнению, России необходимо также вернуть территории северного Причерноморья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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