Боррель назвал ошибочными идеи перемирия на Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу L'Obs.
Он напомнил о провальном наступлении Украины летом прошлого года, в то время как Россия продолжает оказывать давление на Украину и не планирует отступать на поле боя.
«В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», - отметил Боррель.
Политик добавил, что на Западе практически нет тех, кто верит в компромиссы со стороны Москвы. В то же время никто не должен диктовать политику в отношении Украины, а Западу вместо поисков для примирения следует вспомнить об уроках, которые он извлек с началом военного конфликта в 2022 году.
Ранее Жозеп Боррель призвал возродить в Европе оборонную промышленность. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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