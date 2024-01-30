Боррель назвал ошибочными идеи перемирия на Украине

Он напомнил о провальном наступлении Украины летом прошлого года, в то время как Россия продолжает оказывать давление на Украину и не планирует отступать на поле боя.

«В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», - отметил Боррель.

Политик добавил, что на Западе практически нет тех, кто верит в компромиссы со стороны Москвы. В то же время никто не должен диктовать политику в отношении Украины, а Западу вместо поисков для примирения следует вспомнить об уроках, которые он извлек с началом военного конфликта в 2022 году.

Ранее Жозеп Боррель призвал возродить в Европе оборонную промышленность. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

