Бойцы «Ахмата» предотвратят вылазки ДРГ в приграничных районах
14 июня 202301:12
Российские военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» будут предотвращать вылазки диверсантов украинских Вооруженных сил в приграничных регионах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, Министерство обороны вместе с командованием бойцов формируют результативные меры по решению этой задачи. По словам Кадырова, намеченные цели будут легко достигнуты.
Как стало известно ранее, батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru