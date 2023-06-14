Бойцы «Ахмата» предотвратят вылазки ДРГ в приграничных районах

Российские военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» будут предотвращать вылазки диверсантов украинских Вооруженных сил в приграничных регионах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Минобороны подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах

По его словам, Министерство обороны вместе с командованием бойцов формируют результативные меры по решению этой задачи. По словам Кадырова, намеченные цели будут легко достигнуты.

Как стало известно ранее, батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Рамзан КадыровСпецоперацияУкраина

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