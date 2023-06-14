Бойцы «Ахмата» предотвратят вылазки ДРГ в приграничных районах

По его словам, Министерство обороны вместе с командованием бойцов формируют результативные меры по решению этой задачи. По словам Кадырова, намеченные цели будут легко достигнуты.

Как стало известно ранее, батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

