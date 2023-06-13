Батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области

Участники батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ будут задействованы для предотвращения диверсионных вылазок со стороны Украины в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «в тесном контакте с другими российскими подразделениями» они «займутся решением данной задачи».

Кадыров: в Чечне сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки на СВО

Кадыров добавил, что власти двух регионов уже выработали эффективные меры взаимодействия, которые усилят безопасность на приграничных территориях.

В Шебекинском городском округе Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено более двух тысяч домов, написал ранее глава местной администрации Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / соцсети
ТЕГИ:Рамзан КадыровБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры