Батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области
Участники батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ будут задействованы для предотвращения диверсионных вылазок со стороны Украины в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, «в тесном контакте с другими российскими подразделениями» они «займутся решением данной задачи».
Кадыров добавил, что власти двух регионов уже выработали эффективные меры взаимодействия, которые усилят безопасность на приграничных территориях.
В Шебекинском городском округе Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено более двух тысяч домов, написал ранее глава местной администрации Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru