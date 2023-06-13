Батальон «Запад-Ахмат» будет бороться с диверсантами в Белгородской области

Участники батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ будут задействованы для предотвращения диверсионных вылазок со стороны Украины в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «в тесном контакте с другими российскими подразделениями» они «займутся решением данной задачи».