Минобороны подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
«В рамках реализации приказа ... об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат"», — указали в министерстве.
Контракт подписали замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, пишет RT. Соглашение определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции. Кроме того, документ распространяет на добровольцев и членов их семей установленные в РФ меры соцзащиты и поддержки.
Как отметил командир «Ахмата» Апты Алаудинов, подписание контракта поможет поддержать бойцов, уравнять соцпакет для добровольцев и военнослужащих Минобороны, упростить оказание помощи «бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru