Минобороны подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах

«В рамках реализации приказа ... об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат"», — указали в министерстве.

Контракт подписали замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, пишет RT. Соглашение определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции. Кроме того, документ распространяет на добровольцев и членов их семей установленные в РФ меры соцзащиты и поддержки.

Как отметил командир «Ахмата» Апты Алаудинов, подписание контракта поможет поддержать бойцов, уравнять соцпакет для добровольцев и военнослужащих Минобороны, упростить оказание помощи «бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов».

