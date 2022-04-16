В ДНР рассказали о мешающем штурму мариупольского завода «Азовсталь» подземном городе

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе затрудняют подземные коммуникации и укрепленность объекта, здания которого рассчитаны на ядерный удар. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

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По словам политика, завод — огромное сооружение, площадь которого можно соизмерять с еще одним городом «со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями».

«То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар», — указал Гагин.

Советник главы правительства ДНР добавил, что «под городом есть еще один город, практически», что затрудняет штурм «Азовстали».

Кроме того, завод обороняют тысячи украинских силовиков с полным арсеналом вооружений и серьезным парком бронетехники. Гагин подчеркнул, что на территории предприятия постоянно идут артиллерийские дуэли, и противник будет разбит «в любом случае».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМариупольУкраина
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