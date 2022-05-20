Боевики готовят провокацию в Сумской области
Боевики Украины готовят провокацию с применением так называемых блуждающих минометов в городе Середина-Буда, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, планируется обстрел российской приграничной территории из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями.
Отмечается, что Украина планирует провести эту акцию в ближайшее время, чтобы обвинить военных РФ в ударах по мирным жителям, и осветить это в СМИ.
Ранее Служба безопасности Украины вместе с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области с целью обвинить российских военных в применении химического оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву
- Боевики готовят провокацию в Сумской области
- МИД КНР: Пекин против попыток изолировать отдельные страны
- Кириенко сообщил, кто противостоит Москве в ходе спецоперации
- Канада обыграла Казахстан в матче ЧМ по хоккею
- Адвокат, добившийся реабилитации Николая II, умер в Москве
- Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финположения
- Во Франции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян
- США не исключают провокации КНДР в ходе визита Байдена в Азию
- СМИ: Рианна родила первенца-мальчика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru