Боевики готовят провокацию в Сумской области

Боевики Украины готовят провокацию с применением так называемых блуждающих минометов в городе Середина-Буда, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, сообщает «РЕН ТВ».

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Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, планируется обстрел российской приграничной территории из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями.

Отмечается, что Украина планирует провести эту акцию в ближайшее время, чтобы обвинить военных РФ в ударах по мирным жителям, и осветить это в СМИ.

Ранее Служба безопасности Украины вместе с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области с целью обвинить российских военных в применении химического оружия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПровокацияБоевикиУкраина
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