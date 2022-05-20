Боевики готовят провокацию в Сумской области

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, планируется обстрел российской приграничной территории из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями.

Отмечается, что Украина планирует провести эту акцию в ближайшее время, чтобы обвинить военных РФ в ударах по мирным жителям, и осветить это в СМИ.

Ранее Служба безопасности Украины вместе с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области с целью обвинить российских военных в применении химического оружия.

