СК РФ изучит информацию о провокациях украинских мародеров в российской военной форме
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение изучить данные Министерства обороны России о провокации украинских мародеров, передвигающихся на технике со знаком «Z», одетых в форму российских военных, в Северске и Серебрянке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По сведениям Минобороны РФ, боевики вели обстрел частных домов, отбирали личные вещи и автотранспорт, подвергали физическому насилию отказавшихся подчиниться. Видео сделано иностранными журналистами, пишет Газета.ru.
Следственный комитет изучит и представит в материалах уголовных дел данные о преступлениях украинского режима. СК РФ примет меры по установлению причастных к противоправным действиям.
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