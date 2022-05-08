СК РФ изучит информацию о провокациях украинских мародеров в российской военной форме

МО: в районе острова Змеиный пресечена попытка, со стороны ВСУ произвести высадку десанта

7 человек погибли, 19 пострадали в результате масштабных пожаров на территории Красноярского края

В Иркутской области число жертв пожара в садовом товариществе в Братском районе увеличилось до двух человек

Выборы президента начались в Южной Осетии

Синоптик: в Москве в воскресенье кратковременные ливни с грозами и до +18 градусов