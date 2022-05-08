СК РФ изучит информацию о провокациях украинских мародеров в российской военной форме

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение изучить данные Министерства обороны России о провокации украинских мародеров, передвигающихся на технике со знаком «Z», одетых в форму российских военных, в Северске и Серебрянке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных

По сведениям Минобороны РФ, боевики вели обстрел частных домов, отбирали личные вещи и автотранспорт, подвергали физическому насилию отказавшихся подчиниться. Видео сделано иностранными журналистами, пишет Газета.ru.

Следственный комитет изучит и представит в материалах уголовных дел данные о преступлениях украинского режима. СК РФ примет меры по установлению причастных к противоправным действиям.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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