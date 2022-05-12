Украина подорвала цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области ради провокации

Подрыв цистерны с удобрениями произошел в районе населенного пункта Долгенькое. Предположительно, речь идёт об аммиачной селитре. В результате образовалось облако оранжевого дыма, через некоторое время оно рассеялось.

Мизинцев отметил, что пострадавших в результате провокации среди местного населения и военнослужащих нет.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение изучить данные Министерства обороны России о провокации украинских мародеров, передвигающихся на технике со знаком «Z», одетых в форму российских военных, в Северске и Серебрянке.

