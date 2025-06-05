Посол Джалали: Россия вложит $8 млрд в газовые проекты в Иране

Россия инвестирует $8 млрд в газовые проекты в Иране. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали, передает пресс-служба диппредставительства.

«В соответствии с соглашением между двумя странами Россия намерена инвестировать $8 млрд в иранские газовые проекты», - указал Джалали.

Посол уточнил, что $5 млрд будут предоставлены по конкретным обязательствам, договоренности по другим контрактам вскоре будут достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать продвижению диалога для выхода на справедливую договоренность по иранской ядерной программе, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнвестицииГазРоссияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры