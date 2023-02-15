Боец «Вагнера» сообщил, что Украина перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения
Киев перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца российской группы «Вагнер».
Он указал, что украинское командование прилагает максимальные усилия, чтобы город не был окружен российскими войсками. Для этого Киев перебрасывает в Артемовск и пригород новую бронетехнику и подразделения войск.
Несмотря на это, штурмовые подразделения «Вагнера» продвигаются вперед.
Ранее стало известно о том, что армия Украины не дает мирным жителям покинуть Артемовск. В США не исключили, что украинским силам придется оставить населенный пункт.
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