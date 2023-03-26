Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о поддержке Минобороны РФ на флангах
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ обеспечивает безопасность группировки на флангах в ходе спецоперации на Украине.
Так он ответил на запрос журналистов о необходимости поддержки на флангах, о которой Пригожин заявил в том числе в открытом письме Министру обороны РФ Сергею Шойгу 20 марта.
«Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», – цитирует ответ Пригожина пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее, 20 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за поддержкой в районе Артемовска (Бахмута).
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