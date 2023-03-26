Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о поддержке Минобороны РФ на флангах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ обеспечивает безопасность группировки на флангах в ходе спецоперации на Украине.

«Шойгу поможет?»: Пригожин обратился к Минобороны, боясь потерять Артемовск

Так он ответил на запрос журналистов о необходимости поддержки на флангах, о которой Пригожин заявил в том числе в открытом письме Министру обороны РФ Сергею Шойгу 20 марта.

«Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», – цитирует ответ Пригожина пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее, 20 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за поддержкой в районе Артемовска (Бахмута).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Военная ОперацияМинобороны РФСергей ШойгуЕвгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры