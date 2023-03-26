Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о поддержке Минобороны РФ на флангах

Путин: заявления о растущей зависимости РФ от КНР делают завистники таких отношений

Кабмин: одобрен законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей

СМИ: ВСУ теряют от 100 до 200 военнослужащих в сутки в ходе боев за Артемовск

СМИ: британский актер Орландо Блум прибыл на Украину

Синоптик: в реках ЦФО прогнозируется повышение уровня воды до опасной отметки