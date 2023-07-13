СМИ: в НАТО призвали Зеленского успокоиться

Глава государства раскритиковал отсутствие временных рамок для членства Киева в военном блоке. Зеленский предположил, что участники организации не готовы пригласить страну.

Кроме того, глава президентского офиса Андрей Ермак созванивался с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. Когда Зеленский прибыл на встречу, лидеры НАТО дали ему понять, что тот переходит границы дозволенного.

Как отмечает издание, представителей США раздражали высказывания Зеленского.

Ранее в Верховной раде заявили о разочаровании от саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

