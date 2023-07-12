В Верховной раде заявили о разочаровании от саммита НАТО
Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк призналась, что ее разочаровали результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Рада».
По ее словам, Киев ожидал от НАТО более решительных действий. Кондратюк заявила о «смешанных настроениях» по итогам саммита, однако отметила, что альянс остается гарантом безопасности Украины.
Вице-спикер добавила, что разочарована отсутствием фактического приглашения Киева в блок. «Осторожные шаги» НАТО она связала с грядущими выборами президента США.
В ходе саммита НАТО подтвердила намерение принять Украину в будущем по упрощенной процедуре.
По итогам мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не отдаст территории в обмен на членство в блоке. Также он исключил заморозку конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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