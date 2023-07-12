Медведев: Россия и НАТО находятся на грани войны
Россия и Североатлантический альянс близки к военному конфликту, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Twitter (соцсеть заблокирована в России).
По словам политика, точнее будет сказать, что Россия и НАТО находятся уже «за гранью» вооруженного конфликта.
Медведев отметил, что создан совет НАТО - Украина. Структура перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон, полагает зампред Совбеза.
На саммите в Вильнюсе члены НАТО утвердили пакет многолетней помощи Украине. Лидеры блока приняли декларацию о членстве Киева и пообещали принять его по упрощенной процедуре.
В эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что немедленное вступление Украины в НАТО означало бы войну с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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