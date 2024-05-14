Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
14 мая 202406:18
Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Associated Press.
Он решил подчеркнуть приверженность администрации американского президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины.
Отмечается, что за два дня дипломат «пошлет сильный сигнал уверенности» украинским официальным лицам и деятелям гражданского общества, с которыми проведет встречи.
Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ускорить военные поставки Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru