Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Associated Press.

Захарова указала на нестыковки в словах Блинкена о мирных переговорах

Он решил подчеркнуть приверженность администрации американского президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины.

Отмечается, что за два дня дипломат «пошлет сильный сигнал уверенности» украинским официальным лицам и деятелям гражданского общества, с которыми проведет встречи.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ускорить военные поставки Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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