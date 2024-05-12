Блинкен заявил о готовности США ускорить поставки оружия Украине

Соединенные Штаты готовы ускорить военные поставки Украине, сказал в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, США и союзники в Европе делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине. Глава Госдепартамента выразил уверенность, что Киев способен удерживать линию фронта.

По мнению Блинкена, Украина также может «развивать успехи» на Черном море и угрожать российским силам в Крыму. США предоставляют системы вооружений для этого, отметил госсекретарь.

На этой неделе Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на $400 миллионов. До этого стало известно, что США направят на поддержку Украины около $61 миллиарда, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГосдеп США

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