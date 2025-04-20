Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Умер директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом говорится на странице коллектива в социальной сети VK.

Ему было 76 лет. Фроликов являлся директором «На-На» более 30 лет.

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«Душа и сердце коллектива, директор группы» — написали артисты вечером 19 апреля.

Причина смерти и подробности произошедшего не уточняются. При этом коллектив пообещал в ближайшее время сообщить информацию о дате и месте проведения церемонии прощания с Виталием Фроликовым.

В ноябре 2024 года в возрасте 57 лет ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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