Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Умер директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом говорится на странице коллектива в социальной сети VK.
Ему было 76 лет. Фроликов являлся директором «На-На» более 30 лет.
«Душа и сердце коллектива, директор группы» — написали артисты вечером 19 апреля.
Причина смерти и подробности произошедшего не уточняются. При этом коллектив пообещал в ближайшее время сообщить информацию о дате и месте проведения церемонии прощания с Виталием Фроликовым.
В ноябре 2024 года в возрасте 57 лет ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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