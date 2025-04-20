СК возбудил дело после гибели четверых детей при пожаре в Челябинской области

В Челябинской области следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту гибели четверых детей в поселке Василовка Катав-Ивановского района. Об этом изданию «Ura.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что на месте происшествия в настоящий момент работают следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).