В Москве суд оштрафовал мужчину за комментарии про теракт в «Крокусе»
В Москве суд оштрафовал одного из пользователей Telegram за комментарий про теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в судебном постановлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным источника, мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и в личных сообщениях. Отмечается, что он неоднократно враждебно высказывался на тему разных национальностей. В связи с этим студенты университета написали коллективную жалобу, после чего на мужчину составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Согласно информации источника, фигурант не явился в суд, но через защитника объявил, что аккаунт, который был указан в протоколе, якобы не принадлежит ему, и сам он не писал ничего противоправного. Пользователь также заявил, что сотрудники университета под давлением якобы заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к комментариям. Защита также подчеркивала, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз.
В конце марта суд признал пользователя виновным, назначив ему наказание в виде штрафа. Вменяемая ему статья предусматривает взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Вечером 22 марта 2024 года около 20:00 часов четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям и сотрудникам «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. После этого злоумышленники вошли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Преступники покинули место теракта и на белом автомобиле «Рено» уехали в сторону российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области рано утром 23 марта.
Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 получили травмы. Потерпевшими по делу были признаны свыше 1,7 тысячи граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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