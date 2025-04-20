В Москве суд оштрафовал мужчину за комментарии про теракт в «Крокусе»

В Москве суд оштрафовал одного из пользователей Telegram за комментарий про теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в судебном постановлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным источника, мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и в личных сообщениях. Отмечается, что он неоднократно враждебно высказывался на тему разных национальностей. В связи с этим студенты университета написали коллективную жалобу, после чего на мужчину составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Согласно информации источника, фигурант не явился в суд, но через защитника объявил, что аккаунт, который был указан в протоколе, якобы не принадлежит ему, и сам он не писал ничего противоправного. Пользователь также заявил, что сотрудники университета под давлением якобы заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к комментариям. Защита также подчеркивала, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз.