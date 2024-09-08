СМИ: ВСУ применили БПЛА, оснащенный автоматом Калашникова

«Беспилотник-пулемет» разработала группа инженеров Wild Hornets. Они сообщили, что провели первые тестовые полеты 16 августа, а теперь начали задействовать его в бою.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Курскую область во время заседания с участием Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

