СМИ: ВСУ применили БПЛА, оснащенный автоматом Калашникова
8 сентября 202402:03
Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники, оснащенный автоматом Калашникова, сообщает Bild.
«Беспилотник-пулемет» разработала группа инженеров Wild Hornets. Они сообщили, что провели первые тестовые полеты 16 августа, а теперь начали задействовать его в бою.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал Курскую область во время заседания с участием Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru