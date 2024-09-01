Россия за ночь уничтожила 158 украинских беспилотников
1 сентября 202409:38
Российская система ПВО за ночь сбила 158 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны.
Противник пытался атаковать беспилотниками 15 регионов. Вооруженные силы Украины использовали летательные аппараты самолетного типа.
Больше всего дронов было сбито над Курской, Брянской и Воронежской областями.
Ранее стало известно, что беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru