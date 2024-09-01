Россия за ночь уничтожила 158 украинских беспилотников

Российская система ПВО за ночь сбила 158 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны.

Собянин: Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ

Противник пытался атаковать беспилотниками 15 регионов. Вооруженные силы Украины использовали летательные аппараты самолетного типа.

Больше всего дронов было сбито над Курской, Брянской и Воронежской областями.

Ранее стало известно, что беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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