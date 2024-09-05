Беспилотник ВСУ атаковал Курскую область во время заседания с участием Путина
5 сентября 202413:34
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью во время пленарного заседания Восточного экономического форума, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена приблизительно в 10:15 по московскому времени.
Ранее резервы ВСУ были поражены ударами российской оперативно-тактической авиации в 12 населенных пунктах Сумской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru