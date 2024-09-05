Беспилотник ВСУ атаковал Курскую область во время заседания с участием Путина

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью во время пленарного заседания Восточного экономического форума, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена приблизительно в 10:15 по московскому времени.

Ранее резервы ВСУ были поражены ударами российской оперативно-тактической авиации в 12 населенных пунктах Сумской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияПВОКурская ОбластьВСУБеспилотники

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