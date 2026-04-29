В Оренбургской области дроны атаковали промышленные предприятия
29 апреля 202608:38
Украинские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.
«По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области», - написал губернатор на платформе «Макс».
По словам Солнцева, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 29 апреля над Россией уничтожили 98 дронов ВСУ, пишет Ura.ru.
