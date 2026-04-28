Песков: Кремль не будет называть места поражения из-за ударов ВСУ
28 апреля 202613:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался говорить о места поражения из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщает RT.
В беседе с журналистами он пояснил, что любая подобная информация является закрытой.
«Мы не будем говорить о ней публично», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в России ведётся работа по недопущению атак украинского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
