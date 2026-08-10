Российские врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнему пациенту
Специалисты клиник Самарского государственного медицинского университета впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнему пациенту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клиник.
Медики выполнили операцию на клиновидной пазухе, входящей в структуру клиновидной кости, которая формирует центральный отдел основания черепа. Отмечается, что скорая помощь привезла пациента в больницу без сознания, пишет RT. До этого мужчина жаловался на сильную головную боль, болезненность по всему телу. Врачи обнаружили у пациента сфеноидит — воспаление пазухи, которое было осложнено вторичным риногенным менингитом.
«Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: вскрыли пазуху, промыли ее и удалили гнойное содержимое, расширили соустье», — указали в пресс-службе.
Операция продлилась полчаса, пациент провел неделю в стационаре и был выписан после улучшения состояния.
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