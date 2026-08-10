МИД: Москва открыта к предложениям по Украине с учетом интересов России

Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учетом законных интересов Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Дипломат ответил на вопрос, сохраняются ли перспективы возобновления обсуждений в стамбульском и женевском форматах. Галузин подчеркнул, что для Москвы «всегда являлся и является предпочтительным» политико-дипломатический путь урегулирования.

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«Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвы», - указал замминистра.

По его словам, остались неизменными принципы и подходы России, «на которых должно строиться долгосрочное и справедливое урегулирование». Москва открыта к любым конструктивным предложениям, которые учитывают «эти продиктованные объективной действительностью позиции» и законные интересы безопасности страны.

Ранее Галузин заявил, что России не подходит вариант «заморозки» конфликта на Украине, необходимо устранить его первопричины.

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ФОТО: РИА Новости / Галина Бутова
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