МИД: Москва открыта к предложениям по Украине с учетом интересов России
Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учетом законных интересов Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Дипломат ответил на вопрос, сохраняются ли перспективы возобновления обсуждений в стамбульском и женевском форматах. Галузин подчеркнул, что для Москвы «всегда являлся и является предпочтительным» политико-дипломатический путь урегулирования.
«Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвы», - указал замминистра.
По его словам, остались неизменными принципы и подходы России, «на которых должно строиться долгосрочное и справедливое урегулирование». Москва открыта к любым конструктивным предложениям, которые учитывают «эти продиктованные объективной действительностью позиции» и законные интересы безопасности страны.
Ранее Галузин заявил, что России не подходит вариант «заморозки» конфликта на Украине, необходимо устранить его первопричины.
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