МИД: Москва открыта к предложениям по Украине с учетом интересов России

Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учетом законных интересов Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Дипломат ответил на вопрос, сохраняются ли перспективы возобновления обсуждений в стамбульском и женевском форматах. Галузин подчеркнул, что для Москвы «всегда являлся и является предпочтительным» политико-дипломатический путь урегулирования.