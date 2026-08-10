В Шанхае эвакуировали более 215 тысяч человек из-за затопления после дождей

Власти китайского Шанхая эвакуировали более 215 тысяч жителей из-за частичного затопления на фоне ливней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб города по борьбе с наводнениями.

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За последние 12 часов в разных районах Шанхая выпало 150-220 мл осадков. В городе из-за проливных дождей объявили оранжевый уровень опасности.

Ранее на восточную китайскую провинцию Чжэцзян обрушился тайфун «Долфин» со скоростью ветра 42 м/с. Стихия достигла городского уездп Тайчжоу и округа Вэньчжоу.

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ФОТО: РИА Новости
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